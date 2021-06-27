Сборная России по физике взяла пять медалей на Европейской олимпиаде

Российские физики завоевали две золотые и и три серебряные медали на Европейской олимпиаде по физике (EuPhO). Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института в Telegram.

«Национальную сборную по физике традиционно тренируют преподаватели Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ. За победу наших ребят на Европе мы должны быть признательны Виталию Шевченко и Михаилу Осину», — говорится в сообщении виза.

Медали высшей пробы получили Даниил Житов и Тимур Прядилин из Москвы. Серебро у Анжелики Бускиной из Подмосковья, Александра Раскатова из Свердловской области и у представителя Санкт-Петербурга Даниила Коблова.

EuPhO — это конкурс для школьников из Европы. который проводится с 2017 года. Он проходит в виде экзамена. Начинающие физики решают теоретические и экспериментальные задачи. Соревнование длятся пять дней. В отличие от международной олимпиады на EuPhO задания короче и они требуют творческих решений.