Мир 16 июня 2023, 07:25 Сборная Испании по футболу обыграла итальянскую команду и вышла в финал Лиги наций РИА «Новости»

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Сборная Испании по футболу вышла в финал Лиги наций по итогам матча с итальянской сборной в Энсхеде. Встреча в полуфинале завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Об этом сообщило издание Sports.ru.

Счет открыла испанская сборная на третьей минуте — год забил Йереми Пино. Затем счет сравнял Чиро Иммобиле с пенальти. На 88-й минуте гол Хоселу принес Испании победу.

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Как отметило издание Livesport, нельзя сказать, что испанская команда была в этом матче «на голову сильнее», но к концу встречи она «продемонстрировала большее желание к победе».

В финале Лиги наций 18 июня испанские футболисты сыграют против хорватских. Днем ранее сборная Хорватии победила нидерландских спортсменов в дополнительное время (4:2). В тот же день сборная Италии сразится за третье место со сборной Нидерландов.

Испанская команда принимает участие в «Финале четырех» Лиги наций во второй раз. В позапрошлом году сборная завоевала серебро, Италия — бронзу.