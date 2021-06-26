Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч Евро-2020 из-за спасательного трапа

Случайно надувшийся спасательный трап помешал чешским футболистам вовремя вылететь в Амстердам на игру 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом игрок сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал написал на своей странице в Twitter.

«У меня были задержки рейсов, пересадки и даже отмены из-за коронавируса. Но не вылететь [вовремя] из-за случайно надувшегося трапа — это впервые», — поделился спортсмен.

Чехи сыграют со сборной Нидерландов 27 июня в Амстердаме. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. В воскресенье также встретятся команды из Бельгии и Португалии.

Сборная России 21 июня в заключительном матче группового этапа Евро-2020 с разгромным счетом 1:4 проиграла команде из Дании и вылетела из турнира. После этого Российский футбольный союз анонсировал внеочередное заседание исполкома, на котором специалисты разберутся в плохой игре сборной и дадут оценку работе наставника россиян Станислава Черчесова.