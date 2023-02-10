Мир 10 февраля 2023, 15:03 Сбор пострадавшим от землетрясения в Сирии начали в ДК Кирова в Петербурге

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На Большом проспекте Васильевского острова в Петербурге запустили сбор помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии. Горожан просят принести одеяла, детские вещи и портативные зарядные устройства, написал «Петербургский дневник».

Первое время гуманитарную помощь принимали в посольстве Сирийской арабской республики в Москве, однако сейчас к сбору присоединился ДК Кирова в Петербурге.

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Пострадавшие от стихии сирийцы также нуждаются в детском питании, средствах личной гигиены, включая женские прокладки, консервах, за исключением свиных.

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Приносить вещи можно в любой день с 10 до 19 часов.