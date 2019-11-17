Сбор денег начали в Австралии для помощи пострадавшим от пожаров коалам

«После разрушительных пожаров, и в разгар нынешней засухи, Port Macquarie Koala Hospital работает над тем, чтобы обеспечить питьевой водой коал и других диких животных», — сказано в сообщении.

Кампанию по помощи коалам начали 31 октября. Изначально планировалось собрать 25 тысяч долларов, но 16 тысяч жителей уже пожертвовали более 744 тысяч долларов.

Режим ЧС объявили в Австралии из-за лесных пожаров Подробнее

Сотрудники организации отметили, что все средства пойдут на питьевые станции, которые установят в тех местах, где обитают животные. Также будет обеспечено финансирование программы по разведению коал.

Как пишет BuzzFeed, всего в Новом Южном Уэльсе от лесных пожаров погибли 350 коал, при этом в заповеднике обитает порядка 500-600 особей.

Эти животные особенно уязвимы для пожаров, потому что они инстинктивно забираются на верхушки деревьев прямо в жару. Если им удается выжить, то все равно приходится спускаться и передвигаться по выжженной земле.

«Это ужасная задача — вылечить ожоги, вылечить коал и надеяться, что их маленькие лапы выздоровеют», — сказала ABC Кристин Маклеод, помогающая животным в Новом Южном Уэльсе со своим мужем Полом.

Пара лечит раненых животных в своем доме. Супруги успокаивают коал, чистят выжженный мех и наносят специальный крем. На этой неделе они вылечили 24 коалы, а одну их них назвали Угольком.

Лесные пожары начали в Австралии в начале ноября. Огонь выжег более миллиона гектаров деревьев и оставил животных без воды. От возгораний погибли уже четыре человека. Власти станы ввели режим ЧС.