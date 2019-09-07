Сбой в «Википедии». Пользователи по всему миру жалуются на работу интернет-энциклопедии

Первые технические неполадки были зафиксированы в 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 по Москве).

Замминистра связи посоветовал студентам не пользоваться Wikipedia Подробнее

Чаще остальных о проблемах в работе интернет-энциклопедии сообщали пользователи из Великобритании и России. Также на сбой пожаловались пользователи из Германии, Греции, Испании, Италии, Польши, Сербии, Румынии, Франции и Украины. Преимущественно без перебоев «Википедия» работает в США и Израиле.

Наибольшее количество жалоб (95%) приходится сложности с работой интернет-ресурса. Проблемы с авторизацией на сайте возникли у 5% пользователей.

В работе социальных сетей и других интернет-платформ периодически происходят сбои. Ранее были зафиксированы неполадки в работе Twitter. Пользователи пожаловались на проблемы как с десктопной, так и с мобильной версиями. Чаще всего с проблемами сталкивались подписчики Twitter из США, России, Японии, и Евросоюза.