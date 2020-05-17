Сбой в работе приложения ZOOM произошел в некоторых странах

Проблемы начались около 13.00 по московскому времени, наибольшее число сбоев зафиксировано от пользователей США, Великобритании, Израиля и несколько других европейских стран.

Ранее сообщалось, что блогер Артур Амаев объявлен в розыск за срыв урока петербургских школьников по Zoom.

Также стало известно, что в России собираются к началу учебного года разработать аналогичную Zoom платформу.

В Сети уже не раз появлялась информация о недостаточной безопасности приложения Zoom. Так в середине апреля в международной компании по предотвращению кибератак Group-IB сообщили, что в интернете были выставлены на продажу учетные записи пользователей Zoom. Среди них были и российские аккаунты.