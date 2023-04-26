Мир 26 апреля 2023, 09:50 Сбой в работе АЭС Forsmark произошел в Швеции «Шведское Радио»: 2 реактора АЭС Forsmark в Швеции отключились из-за сбоя в энергосистеме Автор: robin-root. Фото: flickr/ CC BY-SA 2.0.

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Проблемы произошли в работе энергосистем Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. Утром 26 апреля два энергоблока АЭС Forsmark одновременно отключились от сети. Об этом сообщило «Шведское Радио».

«В среду утром около 06:40 (07:40 по московскому времени) в Стокгольме произошло отключение электроэнергии, что, среди прочего, привело к остановке движения метро. Атомные энергетические реакторы Forsmark 1 и 2 в муниципалитете Эстхаммар также были остановлены», — уточнила телекомпания SVT.

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Финский оператор Fingrid заявил, что из-за сбоя пришлось активировать замещающее производство на балансном рынке электроэнергии Северных стран, ситуацию удалось стабилизировать. Об этом написало агентство Reuters.

Доля ядерной энергетики сейчас составляет порядка 30% энергоснабжения Швеции. По данным ТАСС, у страны есть шесть реакторов на трех АЭС — в Форсмарке, Рингхальсе и Оскарсхамне.