Мир 13 мая 2023, 09:20 Сбой в движении поездов произошел на западе Украины Компания «Укржелдорога» сообщила о сбое в движении поездов на западе страны РИА «Новости»

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График движения пяти поездов дальнего следования в западной части Украины существенно нарушился. Об этом в своем в Telegram-канале сообщила компания «Укржелдорога».

«Ряд наших поездов сегодня будут следовать с измененным графиком», — уточнили в компании.

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«Укржелдорога» предупредила пассажиров о существенной задержке не менее пяти рейсов на данный момент.

В ночь на субботу во многих областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Мощный взрыв прогремел в Соломенском районе Киева, затем произошел пожар. Взрывы слышали в Киевской области. В регионе работало ПВО

Ранее на востоке Украины воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Ночью 12 мая взрывы зафиксировали в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.