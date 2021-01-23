Сбой случился в работе Facebook

Пользователи пожаловались на плохую работу Facebook 23 января. Больше всего сообщений о сбоях поступило из Соединенных Штатов, Нидерландов и Великобритании.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, 62% пользователей отметили плохую работу десктоп-версии ресурса. 37% пожаловавшихся столкнулись с проблемами во время авторизации.

Пик сообщений о технических неполадках пришелся на 08:30 по московскому времени.

На прошлой неделе пользователей популярного мессенджера WhatsApp обязали делиться личными данными с социальной сетью Facebook и другими программными продуктами американской компании. Люди возмутились и стали массово переходить в Telegram. После этого администрация мессенджера решила перенести изменения в политике конфиденциальности на четыре месяца.