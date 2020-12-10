Сбой случился в работе Facebook Messenger

По данным портала, пиковое число жалоб на сбой в работе мессенджера пришлось на 14:50 по московскому времени. Приложение сломалось у пользователей из европейских стран. Были жалобы из Австралии и некоторых азиатских стран.

Большинство — 52% — не могут получить сообщения, 31% испытывает трудности с соединением, а еще 16% никак не могут залогиниться.

Наибольшее число сообщений о сбое в работе мессенджера поступило из Венгрии, Польши, Хорватии, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Ирландии и Дании. Приложение перестало работать в столице Филиппин Маниле, Сингапуре и Бангладеш. В Facebook пока не прокомментировали ситуацию.