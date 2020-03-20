Сбой случился в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp были замечены пользователями из разных стран сегодня, 20 марта.

Согласно информации специального сервиса Downdetector, который следит за работой сайтов, проблемы с функционированием Facebook, Instagram и WhatsApp начались в 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

Пользователи многих стран (в основном из США и стран Центральной Америки) сообщили, что чаще всего проблема связана с полным прекращением работы сайта.

Источник фото: телеканал «360»

В меньшей степени сбой затронул новостную ленту и вход в аккаунт.

Ранее сообщалось, что Netflix и YouTube снизили качество изображения до страндартного из-за того, что многие сотрудники перешли на карантин и удаленную работу из-за коронавируса, а это дало сильную нагрузку на сервисы.