Сбой произошел во время изъятия топлива на японской АЭС

Работы тут же остановили. Утечки радиации с АЭС или опасных повреждений на месте не зафиксировали.

Как сообщил ТАСС, это первое извлечение топлива МОКС, которое получили из смеси диоксидов урана и плутония. «Иката» была единственной японской АЭС, которая работала на этом топливе. Энергоблоки станции демонтируют. Но третий реактор осенью 2018 года запустили снова.

После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году часть станций остановили, оставив работать только восемь реакторов на пяти станциях. Однако правительство страны рассчитывает продолжить перезапуски АЭС.