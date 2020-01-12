Сбой произошел во время изъятия топлива на японской АЭС
Извлечение топливных стержней на остановленной АЭС «Иката» на японском острове Сикоку прекратили после сбоя. Как сообщило агентство Киодо, в ходе поднятия верхней части устройства задели одну из регулирующих кассет.
Работы тут же остановили. Утечки радиации с АЭС или опасных повреждений на месте не зафиксировали.
Как сообщил ТАСС, это первое извлечение топлива МОКС, которое получили из смеси диоксидов урана и плутония. «Иката» была единственной японской АЭС, которая работала на этом топливе. Энергоблоки станции демонтируют. Но третий реактор осенью 2018 года запустили снова.
После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году часть станций остановили, оставив работать только восемь реакторов на пяти станциях. Однако правительство страны рассчитывает продолжить перезапуски АЭС.