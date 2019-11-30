Сбой произошел в работе Twitter

По данным сайта, пик по количеству жалоб пришелся на 05:00 по московскому времени. С проблемами столкнулись 37% пользователей приложения на Android, 7% пользователей iОS и 35% не смогли открыть страницу Twitter в браузере.

Twitter отказался удалять «мертвые» аккаунты Подробнее

Большинство жалоб поступили от жителей восточного побережья США. В свои аккаунты не смогли зайти жители Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии, Вашингтона, Балтимора и других городов. О сбое также сообщали из Канады, Японии, Великобритании и России.

Ранее Twitter сообщил о грядущей серьезной чистке — пользователей, которые не заходили в свои микроблоги более полугода, предупредили об удалении аккаунта. Этого можно было избежать залогинившись до 11 декабря. Свое решение Тwittеr объяснил тем, что чистка поможет активным юзерам получать более достоверную информацию. Позже руководство платформы от этой идеи отказалось. Люди начали массово писать сообщения с просьбой не удалять аккаунты их умерших родственников и друзей.