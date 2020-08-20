Сбой произошел в работе почтового сервиса Gmail

Больше всего жалоб поступает от жителей США, Австралии и Японии. Небольшое количество сбоев произошло в России, Греции, некоторых стран в Азии.

Часть людей (40%) пожаловались, что не могут зайти к себе в ящик, у 34% возникли трудности с получением сообщений. Еще у 25% — проблемы с прикрепленными файлами.

Днем ранее сбой в работе зафиксировали на музыкальном сервисе Spotify. Об этом заявили пользователи из США, Великобритании, Австралии, Испании, Нидерландов. Что касается РФ, то небольшие неполадки зафиксировали жители Москвы. Большинство пожаловались, что не могут слушать музыку онлайн.