Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи пожаловались на плохую работу социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который мониторит функционирование самых популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, больше всего жалоб — 50% — поступило от пользователей, которые не могли зайти в свой аккаунт через мобильное приложение. У 29% проблемы со связью с сервером, каждый пятый не смог загрузить сайт Instagram.

Источник фото: Downdetector

Согласно интерактивной карте, наибольшее число сообщений о сбое в работе Instagram поступило из Европы. Также Downdetector зафиксировал жалобы из крупных городов России, азиатских стран и Соединенных Штатов.

Последний раз неполадки в работе популярной социальной сети случились в середине июля. Тогда Instagram перестал работать у некоторых пользователей из США, Канады, Великобритании, Аргентины и Бразилии.