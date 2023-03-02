Мир 02 марта 2023, 02:00 Сбой на АЭС оставил без света около 20 млн жителей Аргентины La Nación: 20 млн жителей Аргентины остались без электричества из-за сбоя на АЗС РИА «Новости»

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Не менее 20 миллионов жителей Аргентины лишились электроснабжения из-за сбоя в работе атомной электростанции «Атуча», которая находится на севере страны. Об этом написала местная газета La Nación.

По данным СМИ, сбой случился из-за вызванной пожаром аварии на высоковольтной линии электропередачи. На некоторых подстанциях также включилась система аварийного отключения.

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Больше всего из-за происшествия пострадали провинции Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан и северо-западная часть Аргентины, уточнили в министерстве энергетики. Без света находятся около шести миллионов домов.

Утоняется, что подачу электроэнергии восстановят в течении 48 часов, о повреждении инфраструктуры АЭС информации нет. Сейчас в стране наблюдается аномальная жара, во многих регионах в течение нескольких дней температура держится около +40 градусов.