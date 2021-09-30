Сбой электроники заставил аэропорты Парижа прекратить перелеты

В компьютерных системах парижских аэропортов произошел сбой. Из-за этого все рейсы пришлось задержать на полчаса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны.

Проблемы образовались в системе обработки планов полета. Сотрудники аэропортов пытаются восстановить воздушный трафик. Они отметили, что сбой отключил всю технику на полчаса. В настоящее время вылет самолетов возобновляется в воздушных гаванях Руасси — Шарль де Голль и Орли, передали «Аргументы и факты».