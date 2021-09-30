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    30 сентября 2021, 16:06

    Сбой электроники заставил аэропорты Парижа прекратить перелеты

    Арина Бобкова

    В компьютерных системах парижских аэропортов произошел сбой. Из-за этого все рейсы пришлось задержать на полчаса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление гражданской авиации страны.

    Проблемы образовались в системе обработки планов полета. Сотрудники аэропортов пытаются восстановить воздушный трафик. Они отметили, что сбой отключил всю технику на полчаса.

    В настоящее время вылет самолетов возобновляется в воздушных гаванях Руасси — Шарль де Голль и Орли, передали «Аргументы и факты».