Сбои произошли в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи пожаловали на сбои в работе сервисов «Яндекса» — поисковика и «Яндекс.Музыки». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов в интернете.

Пик жалоб пришелся на 12:40.

Источник фото: Downdetector

У большинства проблемы со входом на сайт и прослушиванием потоковой музыки. Еще люди отмечали, что они не могут проверить почту, воспользоваться «Яндекс.Деньгами» и авторизоваться на некоторых других сервисах. Как следует из данных интерактивной карты, «Яндекс» перестал работать у москвичей, петербуржцев и жителей некоторых других российских городов.

Утром 29 марта проблемы были у пользователей мобильного приложения Сбербанка. При загрузке программы появлялось сообщение, что сервис недоступен. Клиенты финансовой организации столкнулись с трудностями и при пользовании банкоматами. Программисты Сбербанка восстановили связь в течение часа.