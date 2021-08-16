Сближение Украины с Китаем назвали «горькой пилюлей» для Зеленского

Сближение Киева с Пекином может стать «горькой пилюлей» для президента Украины Владимира Зеленского, потому что это неизбежно приведет к разногласиям между ним и его западными партнерами. Такое мнение выразили авторы материала, опубликованного в японском издании Nihon Keizai.

«Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Евросоюза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией», — говорится в статье.

По мнению авторов, такое балансирование между поиском союзников может вызвать новые разногласия в мире. Вашингтон и Брюссель недавно уже удивились поступком официального Киева. Он отозвал свою подпись из совместного заявления ООН, которое призывает расследовать ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Западные страны обвиняют Пекин в нарушении прав уйгуров.

«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем — это горькая пилюля», — подчеркивается в публикации.

На днях состоялась телефонная беседа глав МИД России и Японии. Обсуждалось двустороннее сотрудничество. Также министры поговорили о диалоге между Москвой и Токио о мирном договоре.