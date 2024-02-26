Мир 26 февраля 2024, 00:39 Сбившие установку Patriot российские бойцы не на шутку напугали американцев Россия продемонстрировала способность уничтожать украинские системы ПВО Patriot Пресс-служба Минобороны

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Российские военные легко могут уничтожать украинские системы ПВО Patriot, поставленные США. Об этом сообщил Military Watch Magazine.

Автор статьи отметил, что Россия продемонстрировала возможность использовать ракетные системы класса «земля — воздух» для уничтожения ПВО противника.

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Кроме того, российские войска могут получить потенциальную выгоду от поражения ракет, запускаемых системами Patriot из-за более высокой стоимости американских снарядов. К тому же, подчеркнул обозреватель, у ВСУ по сравнению с российской стороной гораздо меньше боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинскому командованию будет сложно заменить уничтоженные российскими военными ЗРК Patriot, так как поставки со стороны США сократились. Издание напомнило, что Белый дом не смог согласовать военную помощь ВСУ.