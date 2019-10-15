Сбившая в Британии подростка американка извинилась. Ранее ее оправдывал Трамп

Жена американского дипломата, насмерть сбившая подростка в Великобритании, признала свою вину. Женщина сказала, что ехала не по той стороне дороги, и извинилась перед семьей погибшего.

Заявление 42-летней Энн Сакоолас опубликовали ее адвокаты. В документе указано, что американка «не успела среагировать», когда на нее вылетел мотоцикл молодого британца. Об этом сообщил портал Daily Mail.

Мне ужасно, ужасно жаль. Это трагическая ошибка Энн Сакоолас жена дипломата США.

«Энн ехала не с той стороны дороги и не успела среагировать, увидев мотоцикл — авария произошла слишком быстро», — уточнил представляющий ее интересы сотрудник юридической фирмы Arnold & Porter.

Юрист подчеркнул, что женщина осталась на месте происшествия. Она пообещала 19-летнему Гарри Данну, что позовет помощь, и стала махать проезжавшей мимо машине.

«Водитель остановился и предложил помочь Гарри, чтобы Энн могла успокоить своих маленьких детей, которые стали свидетелями случившегося», — пояснил адвокат. Их у американки трое.

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Вскоре на месте аварии оказалась полиция. Скорая ехала дольше.

Супруга офицера американской разведки хочет встретиться с семьей Гарри, чтобы «извиниться и взять на себя ответственность за произошедшее». Близкие погибшего в свою очередь намерены оспорить решение полиции Нортгемптоншира о предоставлении Сакоолас дипломатического иммунитета.

В заявлении Энн указано, что она вместе с семьей покинула Великобританию «примерно через три недели после аварии».

«Вместе с американскими властями было принято решение, что Сакоолас и их детям будет трудно оставаться в графстве в условиях трагических обстоятельств», — пояснили адвокаты.

В США семья вернулась коммерческим рейсом, причем, со слов юристов, британские власти знали об их отъезде.

Ранее президент США Дональд Трамп заступился за американку, заявив, что «такое бывает». Он заметил, что сам мог попасть в аналогичную ситуацию в стране с непривычно организованной системой движения транспорта.