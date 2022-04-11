Сбитый украинский беспилотник повредил два дома в Крыму

Два дома пострадали в населенном пункте Таврической в Крыму после падения украинского беспилотного аппарата. Об этом РИА «Новости» сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.

«Повреждены кровли двух домов, разбиты окна. Это было беспилотное летательное средство, по предварительной информации», — рассказал он.

Биданец пообещал, что власти полуострова отремонтируют поврежденные дома.

Вечером 10 апреля системы противовоздушной обороны Крыма сбили беспилотник в северной части полуострова.

Ранее сообщалось, что российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили более 400 беспилотников.