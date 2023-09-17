Мир 17 сентября 2023, 18:33 Сбитый над США аэростат Китая не собирал разведданные CBS: сбитый военными США китайский аэростат не передавал КНР разведданные NASA

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Сбитый в начале февраля в воздушном пространстве Соединенных Штатов китайский аэростат не собирал разведывательные данные и не отправлял их КНР. Большой летающий шар мог оказаться простым метеозондом, который сбился с пути. Об этом в интервью CBS заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

«Это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных», — указал он.

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Американский генерал сослался на данные разведывательного сообщества США, которое также не обнаружило никакого сбора стратегической информации с помощью этого аэростата.

Милли предположил, что метеозонд КНР просто сбился с курса из-за сильного ветра.

«Двигатель, установленный на этом летательном аппарате, не может справиться с таким ветром на такой высоте», — объяснил он.

Шар неизвестного происхождения обнаружили над территорией Соединенных Штатов в начале февраля. Военные сбили его над Атлантическим океаном. Позже китайский МИД заявил, что это был простой метеорологический зонд, который потерял управление.