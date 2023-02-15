Мир 15 февраля 2023, 00:10 Сбитые над США объекты потенциально не представляли угрозы — Белый дом Белый дом подтвердил, что сбитые летающие объекты потенциально не представляли угрозы Pxhere

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Три неопознанных летающих объекта, которые сбили в небе над Соединенными Штатами, предположительно связаны с коммерческой или исследовательской сферами и потенциально не представляли угрозы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Ее процитировал ТАСС.

Она обнародовала обновленные данные американской разведки.

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«Разведывательное сообщество заявило, что <…> считает их потенциально безвредными», — сказала Жан-Пьер.

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По ее словам, американские власти планируют собрать обломки, чтобы точно установить принадлежность объектов. Они могли относиться к коммерческим или исследовательским структурам, добавила пресс-секретарь.

Истребители Соединенных Штатов сбили над Аляской, Канадой и озером Гурон три неизвестных летающих аппарата. В Совете нацбезопасности США сообщили, что эти объекты намного меньше китайских метеозондов. Американские военные также соберут обломки, чтобы установить предназначение и тип аппаратов.

Начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк во время брифинга заявил, что допускает их принадлежность к внеземному происхождению.