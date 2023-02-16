Мир 16 февраля 2023, 22:26 Сбитые над США летающие объекты не занимались разведкой — Байден Байден признал, что три сбитых над США летающих объекта не были разведывательными РИА «Новости»

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Три сбитых на прошлой неделе в небе США летающих объекта не занимались разведкой. Об этом сообщил американский президент Джо Байден. По его словам, аэростаты, предположительно, принадлежали частным компаниям. Трансляцию обращения лидера страны к нации вели американские телеканалы.

Власти Соединенных Штатов пока не знают, что именно из себя представляют те три летающих объекта.

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«Ничто не свидетельствует о том, что они были связаны с программой Китая по применению разведывательных воздушных шаров или являлись разведывательными аппаратами из какой-либо другой страны», — сказал Байден.

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По текущим оценкам разведки, в небе летали аэростаты частных компаний, рекреационных или научно-исследовательских учреждений. Устройства могли заниматься изучением погоды или другими исследованиями, подчеркнул американский президент.

Также он заверил, что спецслужбы США следят за китайскими аэростатами по всему миру. Они изучают их и знают точные маршруты следования. Именно это помогает защищать критически важные объекты страны от сбора информации, добавил Байден. Он поддерживает связь с главой КНР и планирует провести с ним беседу.

Первый китайский аэростат подбили 4 февраля в небе над Атлантикой. Еще один метеозонд сбили над Аляской. 13 февраля военные США уничтожили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой, власти которой выдвинули версию о принадлежности объекта российской и китайской сторонам.