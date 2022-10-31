Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в Молдавии | 360°

31 октября 2022, 13:32
Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в Молдавии
МВД Молдавии: сбитая украинской системой ПВО ракета упала на севере страны
Пресс-служба МВД Молдавии заявила, что сбитая системой ПВО Украины ракета упала 31 октября на окраине молдавского села Наславча. Оно находится на севере страны. В результате случившегося никто не пострадал.
«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии (самая северная точка республики — прим. ред.), расположенного на границе с Украиной», — сказано в сообщении.
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Уточняется, что в нескольких домах выбиты стекла. МВД страны ссылкой на украинские власти уточнило, что утром в понедельник беспилотник атаковал Днестровскую плотину на Украине. Она находится в одном километре от Наславчанской плотины. По сведениям украинских специалистов, угрозы наводнения нет.
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Полиция оцепила район, где упала ракета. На месте находятся специалисты, они должны зафиксировать случившееся.
Молдавия
Украина
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