Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР 13 марта. Его адвокаты сообщили, что он покинул страну, но не уточнили, где именно он сейчас находится. Беглеца обнаружили в Испании — он хочет как можно скорее вернуться домой.

Об этом местному изданию «Страна.ua» сообщили источники в партии «Европейская солидарность».

Они сообщили, что экс-президент отправился в Испанию лечиться. Сейчас он проходит курс по детоксикации в одной из клиник страны. Лечение должно было продлиться еще как минимум неделю, но Порошенко задумывается над тем, чтобы его прервать.

Виной тому коронавирус. Чтобы остановить распространение инфекции на Украине президент Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения. Прилететь в страну или покинуть ее будет нельзя с 17 марта.

«Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта», — сообщил источник.

Петр Порошенко покинул Украину еще 8 марта, но известно об этом стало только через четыре дня — накануне допроса в Государственном бюро расследований. Адвокаты экс-президента заявили, что он не придет туда, потому что покинул страну.

Петр Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах. В большинстве из них он проходит в качестве свидетеля, в остальных — как обвиняемый. Его подозревают в государственной измене, в отмывании преступных денежных средств через офшоры, а также в ряде других нарушений законодательства.