Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий обратился в Гаагский трибунал

Польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший в декабре в Белоруссию, сообщил, что подал заявление в Гаагский трибунал из-за ситуации на польско-белорусской границе. Он также обвинил польские СМИ во лжи. Об этом он рассказал в своем видеообращении к соотечественникам в Telegram-канале «Центр „Системная правозащита“».

Чечко сообщил, что его адвокат подал заявление в Гаагский трибунал. Оно было принято и, скорей всего, будет рассмотрено.

«Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации, которая происходит на границе. И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди», — заявил сбежавший польский военнослужащий.

Он также выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего польского солдата на границе Белоруссии и Польши. По сведениям СМИ, это был суицид. Чечко рассказал, что служба в польской армии и задачи, которые ставят перед солдатами в последнее время, являются «психологически сложными и часто невозможными для выполнения без того, чтобы не оставить след на здоровье».

«Не верю, что солдат, который прошел подготовку по использованию оружия, сам себя застрелил выстрелом в голову случайно или не желая этого», — заявил Чечко.

Он добавил, что, если бы не те задачи, которые ставились перед ним в польской армии, он никогда бы не принял решение о бегстве в Белоруссию.

Также поляк призвал соотечественников самостоятельно проверять информацию о ситуации на белорусско-польской границе в иностранных источниках, так как в польских СМИ часто пишут неправду.

Напомним, что польский военнослужащий Эмиль Чечко в декабре 2021 года сбежал в Белоруссию и попросил политического убежища у Минска. Он не согласен с политикой, которую проводят польские власти относительно миграционного кризиса. Чечко рассказал, что польские силовики убили более 240 беженцев, а также несколько волонтеров на польско-белорусской границе.