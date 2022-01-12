Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил, что на границе были убиты более 240 беженцев

Военнослужащий из Польши Эмиль Чечко рассказал СК Белоруссии об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе. Ранее солдат попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на белорусское ведомство.

Чечко выступил на белорусском ТВ, где обвинил польских силовиков в убийствах мигрантов и двух волонтеров. По его словам, он решил попросить политубежища в Белоруссии, поскольку не согласен с политикой, которую проводят власти его страны относительно миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что Эмиля Чечко задержали 16 декабря на границе Польши и Белоруссии.