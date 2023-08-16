Мир 16 августа 2023, 02:34 Сбежавший от призыва российский министр стал дальнобойщиком в США Экс-глава Минсельхоза Коми попросил убежище в США, чтобы стать дальнобойщиком РИА «Новости»

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Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов уехал в США после того, как получил повестку при частичной мобилизации в 2022 году. Сейчас экс-министр работает дальнобойщиком, сообщил телеканал RTVI.

По словам Шаронова, его уволили с поста министра сельского хозяйства Коми из-за конфликта с главой региона Владимиром Уйбой. При этом он назвал временной профессию дальнобойщика. После легализации в США экс-министр планирует применить свои знания в сельском хозяйстве на практике.

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В 2008–2014 годах Денис Шаронов был директором компании «Райффайзен Агро», а затем его назначили заместителем главы «Новоалександровского мясокомбината». Минсельхоз Коми он возглавил в 2020 году, спустя два года Шаронова сняли с поста.

Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи россиян попросили убежища в Финляндии после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года.