Мир 22 июля 2023, 12:22 Сбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде CBC News: сбежавший от мобилизации 20-летний украинец пропал после купания в реке в Канаде Unsplash

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Переехавший, чтобы не подпасть под мобилизацию, в Канаду гражданин Украины пропал без вести после купания в реке. Об этом сообщил телеканал CBC News.

По данным источника, в последний раз 20-летнего молодого человека видели рядом с рекой неподалеку от Квебека. Ближе к полуночи в полицию обратились встревоженные родственники пропавшего.

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Правоохранители начали поиски, обыскали реку и прибрежную зону с помощью вертолета и пожарных, но следов украинца найти не удалось.

Руководитель одного из отделов по работе с мигрантами Лаура Торрес уточнила, что мужчина переехал в Квебек в июле, сбежав от боевых действий. По ее словам, всего в Канаду прибыли порядка 100 тысяч жителей этой страны.

Ранее переехавшие в Канаду украинцы пожаловались на отсталость североамериканской страны в бытовом плане и высокую стоимость жизни. Они отметили, что местные жители до сих пор шлют друг другу бумажные письма, оплачивают покупки чеками и пользуются уличными дисковыми телефонами, писал «Царьград».