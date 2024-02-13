Мир 13 февраля 2024, 04:43 Сбежавший от ЛГБТ в Россию канадский фермер остался без денег Канадский фермер Фейстра сбежал в Россию и остался без денег Freepik

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Канадский фермер Аренд Фейстра, переехавший в Россию с женой и восемью детьми, признался, что у него осталось мало денег из-за блокировки счетов банками. Об этом он сообщил на YouTube-канале Countryside Acres.

Новость о блокировке счетов расстроила его супругу и она даже заявила, что хочет вернуться в Канаду, но видео вскоре удалили.

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После этого на канале опубликовали новое, где семья фермера оценила сложившуюся ситуацию как «недопонимание». Иностранцы отметили, что с пониманием относятся к бдительности, проявленной банком.

Фермерами заинтересовались из-за частных денежных переводов на их счета, сообщило издание News.ru. Фермеры периодически получают донаты от зрителей, которые смотрят их прямые трансляции о жизни в России. По словам отца семейства, он хочет интегрироваться в российское общество, изучить русский язык.

«Я приехал, не чтобы быть канадцем в России. Я приехал, чтобы интегрироваться», — заявил Фейстра.

Ранее фермер рассказал, что решил переехать в Россию, чтобы уберечь детей от нетрадиционных ценностей, насаждаемых сторонниками ЛГБТ*-идеологии.

* Движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.