Мир 16 августа 2023, 09:21 Сбежавший из США солдат попросит убежище в КНДР Yonhap: сбежавший солдат США попросит убежище в КНДР Википедия

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Перешедший на сторону Северной Кореи американский солдат Трэвис Кинг попросил убежище у властей республики. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Северокорейские военные подтвердили задержание военнослужащего после пересечения им демаркационной зоны с Южной Кореей. На допросе Кинг сообщил, что в американских войсках он впитал в себя антипатию к расовой дискриминации и нечеловеческому унижению, после чего решил дезертировать.

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При этом официальное расследование по делу Кинга все еще продолжается.

В Минобороны США заявили, что не могут достоверно подтвердить заявление военнослужащего о желании получить убежище в Северной Корее, сообщил телеканал NBC.

«На данный момент нашим приоритетом является его возвращение в США. Мы задействовали все возможные каналы, чтобы вернуть Кинга на родину», — отметил представитель ведомства.

Источники телеканала уточнили, что Кинг перешел в КНДР в тот момент, когда его должны были отвезти в США из Южной Кореи для дисциплинарного взыскания.