Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой

Россиянки, которые сбежали из-под охраны из одного из лагерей в Сирии, записали аудиообращения к российским властям. В них они попросили помощи в возвращении домой.

Женщин удерживали на севере Сирии в лагере для членов семей пленных боевиков. После того, как россиянкам удалось покинуть лагерь, воспользовавшись связанной с наступлением турецких военных суматохой, они ушли в пустыню, где какое-то время странствовали. Теперь женщины просят содействия в возвращении на родину, сообщил РБК.

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Юлия Крюкова — так представляется один из голосов на записи — утверждает, что отправила аудио, когда еще была в лагере для беженцев аль-Холь. Женщина попросила президента России Владимира Путина, уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову и члена Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеду Саратову помочь ей вернуться домой, в Россию.

«Если [другие женщины] узнают, что я хочу вернуться домой, они могут меня избить», — кроме прочего, сказала россиянка.

По словам других женщин, им тоже нужна помощь в возвращении в Россию. В момент, когда они записывали аудио, они двигались пешком в сторону сирийского города Тель-Абьяд, который на тот момент контролировали военнослужащие Турции. На призыв женщин уже откликнулись власти Чечни.

Представитель президента Чечни Альви Каримов рассказал, что в республике ведется работа по сбору информации. Предстоит установить местонахождение россиянок, чтобы им помочь. Их в итоге соберут в одном месте и для начала решат юридические тонкости: у многих наверняка нет никаких документов.