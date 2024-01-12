Мир 12 января 2024, 11:15 Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступить за США на Олимпиаде USA Today: сбежавший из РФ шпажист Бида решил представлять США на Олимпиаде-2024 Federico Gambarini/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида решили выступить за США. Как сообщило издание USA Today, спортсмены хотят получить американское гражданство и отобраться на Игры 2024 года в Париже.

«Они пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) и фехтования США», — передало СМИ.

Реклама

Генеральный директор USA Fencing Фил Эндрюс в письме Конгрессу написал, что фехтовальщики «пошли на жертвы ценой огромных личных затрат», подвергли свою жизнь риску, чтобы представлять американскую нацию. Эндрюс попросил поддержать их. Однако потом он добавил, что олимпийский отбор — предмет жарких споров.

Пока у россиян не так много времени, чтобы получить гражданство и пройти все процедуры. Но есть проблемы, в частности, супругов объявили в розыск в России. Кроме того, Виолетта Бида сейчас на шестом месяце беременности.

Ранее в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США, возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части». Мужчина и женщина работали в Росгвардии, но оставили службу. Фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре, после того как они переехали в Соединенные Штаты. Но мать Биды заявила, что у шпажиста было разрешение на выезд из страны.