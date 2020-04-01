Сбережет деньги и жизни людей. Россию похвалили за изоляцию

ВОЗ оценила масштабные действия, принимающиеся в России, чтобы избежать распространения коронавируса. Эти меры должны помочь стране не пойти по «европейскому» пути развития событий.

Как рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире программы «Мнение» на телеканале «Россия 24», эпидемиологический прогноз достаточно сложен. Если удастся зафиксировать каждый случай заражения и проследить, с кем человек контактировал, — эпидемию можно сдержать.

«В целом распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц», — заявила представитель ВОЗ.

По мнению Вуйнович, в массовом тестировании нет смысла. Нужно проверять только тех людей, у кого подозрение на коронавирус.

Вместе с тем, опрошенные Bloomberg финансисты оценили российскую политику некоторой экономической изоляции, которой страна придерживалась последние годы. В условиях глобального кризиса это приносит России пользу.

Постоянные санкции подтолкнули российские власти к увеличению Резервного фонда и сокращению госдолга за последние пять лет. Благодаря этому рейтинговое агентство S&P сохранило показатель России на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Это худший показатель для инвестиций в активы страны. Но вместе с тем рейтинги многих других развивающихся стран упали до «мусорного» уровня.

По мнению авторов, кризис все же отразится на российской экономике, потому что Россия сильно зависит от цен на нефть. Однако некоторое время ей страна сможет продержаться без кредитов.