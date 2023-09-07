Мир 07 сентября 2023, 07:20 Сбербанк запустил переводы в Иран для россиян Сбербанк сделал возможными переводы в Иран по номеру счета РИА «Новости»

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Россияне получили возможность делать переводы в Иран по номеру счета с помощью Сбербанка. Об этом заявили РИА «Новости» в пресс-службе организации.

По словам представителей банка, в первую очередь эта услуга будет актуальна для туристов.

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«В сентябре клиентам Сбербанка стали доступны переводы в Иран. Клиентам доступны как р2р-переводы, и так и переводы в пользу юридических лиц», — сообщили сотрудники банка.

Рублевые переводы будут отправляться в иранский «Пасаргад банк», комиссия составит стандартный для международных услуг 1% от суммы.

«Сервис переводов в Иран новый, спрос на него еще предстоит оценить», — отметили в пресс-службе.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что россияне могут начать использовать цифровой рубль в международных расчетах уже к 2025 году. Пилотные испытания запуска новой валюты прошли 15 сентября. Регулятор протестировал ряд базовых операций, в том числе переводы между гражданами, открытие и пополнение электронных кошельков, оплату товаров и услуг.