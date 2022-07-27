Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений

Стоимость уведомлений Сбербанка о банковских операциях вырастет на 10 рублей с 1 августа. Сумма достигнет 70 рублей в месяц для держателей классических дебетовых карт и 40 рублей в месяц — для обладателей базовых карт, в частности студенческих и социальных. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на информацию банка.

Уведомления по кредитным и некоторым премиальным картам останутся бесплатными.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — пояснили в Сбербанке.

Изменилась и сама услуга — добавились push-уведомления, уведомления по вкладам/счетам и возможность управлять услугой в мобильном приложении Сбербанка.

С 1 июля банк также ввел комиссию в размере 1,25% на переводы на карты других кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения. Минимальный размер комиссии — 30 рублей, максимальный — 150 рублей. Об этом написал RT.