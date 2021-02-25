СБ Украины объявила Шария в государственный розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск лидера «Партии Шария» Анатолия Шария после того, как он не пришел на назначенный допрос. Его подозревают по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды.

Об этом сообщила пресс-служба СБ Украины в своем Facebook.

«Анатолий Шарий 25 февраля не явился в СБ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что адвоката Валентина Рыбина, которые представляет интересы подозреваемого, ознакомили с материалами дела. Кроме того, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения Шарию — его скоро направят в суд.

16 февраля СБ страны сообщила, что подозревает Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. Следователи считают, что он причастен к противоправной деятельности, которая принесла ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Назначенный на 25 февраля допрос стал не первым, который Шарий пропустил.