Мир 28 февраля 2023, 19:47 СБ ООН уличили в поддержке саботажа со стороны террористов в Сирии Полянский: саботаж террористов в Идлибе фактически поддержали в СБ ООН РИА «Новости»

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Ряд стран Совета безопасности ООН не препятствуют саботажу доставки гуманитарной помощи в Сирию со стороны террористов в Идлибе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Его слова привел ТАСС.

«За прошедшие две недели с момента трагедии из-за откровенного саботажа со стороны террористов не удалось отправить ни одного гуманитарного конвоя через линии соприкосновения. Гуманитарное снабжение северо-запада Сирии крайне необходимо», — сказал Полянский.

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Дипломат заявил, что такая ситуация серьезно озадачивает: речь идет об одних и тех же боевиках в Идлибе.

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«Которые в одном случае принимают гуманитарную помощь, а в другом ставят ей заслон», — добавил он.

По словам Полянского, страны Запада решили сознательно игнорировать факт того, что помощь, которую Россия оказывает Сирии, сильно превышает европейское содействие. Российская сторона также призвала ООН добиться доставки российских удобрений в Сирию, что сейчас затрудняют американские санкции.