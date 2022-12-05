Мир 05 декабря 2022, 19:03 СБ ООН проведет заседание по Украине 6 декабря ТАСС: заседание Совета безопасности ООН по Украине проведут 6 декабря РИА «Новости»

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Члены Совета безопасности ООН соберутся 6 декабря на очередное заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

«Заседание будет по гуманитарной ситуации на Украине», — отметил собеседник агентства.

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Уточняется, что встречу Совбеза ООН инициировали страны Запада.

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Глава комиссии организации по расследованию событий на Украине Эрик Месе ранее сообщил, что ООН начала изучать видео с казнью российских военнослужащих. Речь идет о кадрах, которые обнародовали в Сети в ноябре. На них запечатлели казнь военнопленных из России украинскими солдатами.

Ранее Россия направила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота, которые участвовали в обеспечении безопасности гуманитарного коридора.

Украинские военные направили дроны в сторону базы Черноморского флота. Здесь находились корабли, обеспечивающие безопасность прохода по гуманитарному коридору в Турцию для судов с зерном из портов Украины. По данным Минобороны РФ, атака ВСУ проходила с подачи Великобритании.