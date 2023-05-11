Мир 11 мая 2023, 22:33 СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине Постпредство России сообщило о заседании СБ ООН по гуманитарной помощи Украине 15 мая РИА «Новости»

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Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что СБ ООН проведет 15 мая заседание по гуманитарной помощи Украине. Его запросили западные страны, написал дипломат в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни в СБ запланировано сразу несколько мероприятий по украинской тематике. В понедельник, 15 мая, в 17:00 [по московскому времени] состоится запрошенное западниками заседание СБ по гуманитарной ситуации на Украине», — сказано в сообщении.

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Россия же запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину на 18 мая.

«В четверг, 18 мая, в 22:00 по Москве — запрошенное нами только что заседание по поставкам западного оружия на Украину», — сообщил Полянский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что мир уже не может с полным доверием относиться к ООН. Всемирной организации следует принять во внимание критику и активнее работать с простыми людьми.