11 мая 2023, 22:33
СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине
Постпредство России сообщило о заседании СБ ООН по гуманитарной помощи Украине 15 мая
Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что СБ ООН проведет 15 мая заседание по гуманитарной помощи Украине. Его запросили западные страны, написал дипломат в своем Telegram-канале.
«В ближайшие дни в СБ запланировано сразу несколько мероприятий по украинской тематике. В понедельник, 15 мая, в 17:00 [по московскому времени] состоится запрошенное западниками заседание СБ по гуманитарной ситуации на Украине», — сказано в сообщении.
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Россия же запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину на 18 мая.
«В четверг, 18 мая, в 22:00 по Москве — запрошенное нами только что заседание по поставкам западного оружия на Украину», — сообщил Полянский.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что мир уже не может с полным доверием относиться к ООН. Всемирной организации следует принять во внимание критику и активнее работать с простыми людьми.
Россия
Украина
ООН
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