Важное 18 февраля 2023, 10:02 СБ ООН проголосует по «Северным потокам» 22–24 февраля Зампостпреда РФ при ООН Полянский анонсировал голосование СБ ООН по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» состоится в Совете безопасности ООН 22–24 февраля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В какой-то из дней, со среды до пятницы, состоится и голосование по нашему соответствующему проекту резолюции», — отметил он.

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Полянский уточнил, что точная дата пока не подтверждена. Он напомнил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по подрыву газопроводов.

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Ранее Полянский выразил надежду на участие в заседании СБ ООН американского журналиста Сеймура Херша, который опубликовал расследование, где говорится о заложенной взрывчатке на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» во время учений НАТО в Балтийском море. В организации диверсии он обвинил США и Норвегию.