СБ ООН призвал талибов перестать притеснять права женщин

Совбез ООН призвал талибов* перестать придерживаться политики нарушения прав афганских женщин и девочек. Он также выразил обеспокоенность в связи с нарушением прав и свобод представительниц женского пола.

«Члены Совета безопасности призвали талибов* незамедлительно отказаться от политики, ограничивающей права и основные свободы афганских женщин и девочек», — заявил Совбез ООН.

Также талибов* призвали незамедлительно выполнить свои обязательства по открытию школ для всех учениц. Совет безопасности выразил глубокую обеспокоенность, вызванную увеличивающимся числом нарушений прав и свобод афганских женщин и девочек.

«В том числе посредством ограничения доступа к образованию, трудоустройству, ограничений в свободе передвижения и в участии женщин в общественной жизни», — уточнили в заявлении.

В Совбезе напомнили о заявлениях «Талибана»* о том, что в общественных местах все женщины обязаны закрывать свое лицо. Перечисленные ограничения противоречат обязательствам, которые талибы* взяли на себя перед жителями Афганистана.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.