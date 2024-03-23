23 марта 2024, 02:22
СБ ООН призвал привлечь к ответу всех причастных к теракту в Crocus City Hall
В ООН заявили, что к ответу за теракт в Crocus City Hall необходимо привлечь всех — исполнителей, организаторов и спонсоров. На это указали в заявлении Совета Безопасности всемирной организации, которое в своем Telegram-канале привел первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этого <…> террористического акта», — отметили в документе для прессы.
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В СБ ООН обратились ко всем государствам в соответствии с их обязательствами по международному праву и действующим резолюциям оказать активное сотрудничество правительству России и другим компетентным органам.
Любые акты терроризма во всемирной организации назвали преступными и неоправданными, а сам терроризм в любых формах его проявления — одной из самых серьезных угроз миру и безопасности.
«Гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале 22 марта <…> привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии», — отметили в заявлении, выразив соболезнования семьям жертв, всем россиянам и пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.
Полянский уточнил, что заявление в СБ ООН приняли по инициативе России. Он представил неофициальный перевод с английского и оригинальный вариант, предупредив, что от текста на русском тот может отличаться.
ООН
Стрельба в Crocus City Hall
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