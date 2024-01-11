Мир 11 января 2024, 04:38 СБ ООН принял резолюцию США с осуждением хуситов за атаки на суда СБ ООН принял резолюцию с призывом хуситов освободить Galaxy Leader и экипаж Freepik

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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял резолюцию США и Японии, в которой потребовали от хуситов прекратить атаки на суда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В резолюции сказано, что СБ ООН осуждает удары хуситов на торговые и коммерческие суда.

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Осенью прошлого года йеменские боевики атаковали и захватили израильское судно Galaxy Leader вместе с его экипажем в Красном море. Совбез организации потребовал представителей группировки в срочном порядке прекратить подобные действия и освободить грузовое судно.

Ранее член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад заявил, что повстанцы-хуситы будут обращаться с членами экипажа Galaxy Leader в соответствии с исламскими принципами и ценностями. Если среди них нет израильтян, то к ним будет отношение как к гостям. По его словам, целью хуситов не являются корабли израильского врага.