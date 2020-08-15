СБ ООН отклонил резолюцию по Ирану

Совет безопасности ООН не поддержал проект резолюции США, предлагающий продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Свое мнение о решении СБ ООН он написал в Twitter.

«Сегодня СБ ООН не удалось остаться приверженным своей фундаментальной миссии. Он отклонил разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана и открыл путь к тому, чтобы крупнейшая в мире страна-спонсор терроризма продавала и покупала вооружения», — написал он.

Он подчеркнул, что США продолжат работать над исправлением этой ошибки.

В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий между Ираном, США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией, разрешительный порядок поставок в Иран оружия носит временный характер. Он истекает 18 октября. Соединенные Штаты настаивают на продлении эмбарго.