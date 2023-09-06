Мир 06 сентября 2023, 09:55 СБ ООН обсудит референдумы на бывшей украинской территории в конце недели — СМИ РИА «Новости»: СБ ООН обсудит референдумы в Донбассе, Запорожье 8 сентября РИА «Новости»

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Заседание Совета Безопасности ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей украинской территории, назначено на 8 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе.

«Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам», — заявил собеседник агентства.

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Он добавил, что албанская и американская стороны попросили выступить докладчиком заместителя генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее Албания, которая председательствует сейчас в Совбезе, опубликовала на своей странице в соцсетях информацию о «заседании по Украине», намеченном на среду.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью прошлого года. За это решение проголосовало большинство жителей данных регионов.