СБ ООН не принял проект российской гуманитарной резолюции по Украине

СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине, достигнутому путем переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, все члены Совета безопасности, кроме России и Китая, воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия. Чтобы документ приняли, он должен был набрать девять голосов из 15.

Россия планировала выставить резолюцию на голосование в Совете безопасности ООН еще на прошлой неделе. Однако постпред при организации Василий Небензя заявил, что Россия перенесет это на более позднее время. По его словам, участники делегаций других государств пожаловались на давление со стороны Запада. От них требовали отказаться от поддержки этого документа.

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз», — заявлял постпред.

Он отметил, что Россия понимает, насколько непросто странам справляться с таким натиском. Однако отзывать проект резолюции полностью РФ не стала. В нем призывали к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию всех мирных жителей. Также там содержался призыв об отказе от использования гражданской инфраструктуры для размещения военных объектов.